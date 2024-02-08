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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات الأوروبية مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الخميس في البنوك

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

أسعار العملات.. شهدت أسعار العملات الاوروبية خلال فترة التداولات الصباحية اليوم الخميس في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، استقرارًا، وثبت متوسط سعر الدولار في البنك المركزي عند 30.96 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

 

وبلغ سعر صرف الدولار  في مصرف أبو ظبي الإسلامي بداية اليوم  نحو 30.95 جنيه للبيع، مقابل 30.90 جنيه للشراء.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات اليوم الخميس في البنوك المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تهم متابعيها للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على ساحة العملات، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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وزير السياحة يبحث مع سفير المغرب بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين

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التعليم العالي تغلق أكاديمية وهمية في الشرقية

أسعار العملات الاوروبية اليوم الخميس في البنوك

اليورو والدولار

وثبت سعر اليورو اليوم عند 33.19 جنيه للشراء، و33.34 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري

 

وسجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 38.92 جنيه للشراء، 39.10 جنيه للبيع.

 

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.32 جنيه للشراء، و35.48 جنيه للبيع.

 

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.81 جنيه للشراء، و20.90 جنيه للبيع.

 

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.11 جنيه للشراء، و20.20 جنيه للبيع.

 

 

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

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