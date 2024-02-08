موعد المباراة الاولى لـ الفتح السعودي بعدعودة الدوري

انهى لاعبو الفتح السعودي المعسكر التتدريبي الذى اقيم بدولة الامارات، ضمن الاستعدادات التجريبية لعودة مسابقة الدوري السعودي الممتاز للمحترفين.

موعد المباراة الاولى لـ الفتح السعودي بعد عودة الدوري

وتقرر موعدا للمواجهة الاولى لفريق الكرة الاول بنادي الفتح السعودي بعد استنئاف مسابقة دوري روشن أمام النصر يوم السبت الموافق 17 فبراير الجاري.

ختام المعسكر التحضيري للفتح السعودي

اختتم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الفتح الأول لكرة القدم، المعسكر التحضيري بمدينة دبي الإماراتية، حيث خاض خلالها الفريق ثلاث مواجهات ودية، بجانب برنامج لرفع المعدل اللياقي، قبل استنئاف مباريات دوري روشن السعودي المقرر لها الخميس المقبل.

حيث حسم التعادل بجميع مواجهاته حيث شهد اللقاء الأول أمام زينيت الروسي بهدف لمثله، وفي المواجهة الثانية ضد أورال الروسي بهدفين لمثلهما وأخيرًا أمام التعاون بنفس النتيجة.

وعاد جميع اللاعبين لأداء التدريبات الجماعية بمقر النادي، استعدادًا لأولى المباريات بعد استنئاف دوري روشن أمام النصر السبت 17 فبراير الجاري.

ويتواجد الفتح في المرتبة السابعة بجدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي، برصيد 29 نقطة، بعد نهاية الجولة 19 قبل فترة التوقف.