أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 79.52 دولار للبرميل

سجلت أسعارالنفط، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس 8 فبراير 2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 79.52 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.10 دولار للبرميل.

وزار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا لتقييم الوضع في المحطة التي تسيطر عليها روسيا.

وقال جروسي، تعليقا على ذلك في تغريدة له على منصة "اكس"، "في زيارتي الرابعة إلى محطة زاباروجيا، قمتُ بتقييم مدى الالتزام بالمبادئ الخمسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية المحطة وحالة أنظمة الطاقة والتبريد الحالية، ومستويات الموظفين المؤهلين".

وأضاف جروسى أن "وهذه تقييمات حيوية لسلامة المنشأة وأمنها"، وبحسب جروسي، فإن هذه الرحلة مكنت من الحصول على تقييم كامل للوضع الحالي في محطة الطاقة النووية من حيث أمنها النووي والمادي.

يُشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد أكد مؤخرا لجروسي أن "الطريقة الوحيدة لمنع وقوع حادث نووي في محطة زاباروجيا هي نزع السلاح الكامل وإعادتها إلى سيطرة أوكرانيا".

وقال تاماس فارجا، المحلل لدى بي.في.إم، لوكالة رويترز: "الارتفاع في الفترة الأخيرة راجع إلى الرد الإسرائيلي على العرض الذي قدمته حماس في ردها على خطة السلام الأصلية، وهو ما يشي باستمرار الاضطرابات في البحر الأحمر بلا هوادة".

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحدث مقترح من حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إنه لا يزال هناك مجال للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن يتوجه وفد من حماس برئاسة القيادي خليل الحية، الخميس، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مصر وقطر حول وقف إطلاق النار.

لكن سوق النفط تلقت دعما من انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

فقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير انخفضت 3.2 مليون برميل إلى 127.6 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض مليون برميل. وانخفضت مخزونات البنزين 3.15 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة 140 ألف برميل.