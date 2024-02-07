أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 فبراير2024، في ظل التوقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأمريكي مستقرا حتى عام 2025، مما يخفف المخاوف من فائض المعروض.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا ما يعادل 0.5% ليصل إلى 78.97 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتًا أي 0.6% إلى 73.72 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء في نطاق توقعاتها للطاقة على المدى القصير، أنّ الإنتاج المحلي الأمريكي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر 2023، والذي يزيد عن 13.3 مليون برميل يوميا حتى فبراير 2025.

وخفضت إدارة المعلومات أيضا من توقعاتها في نمو إنتاج النفط المحلي في 2024 بمقدار 120 ألف برميل يوميا إلى 170 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يوميا.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن مخزون النفط في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الثلاثاء في توقعاتها للطاقة على المدى القصير إن الإنتاج المحلي الأميركي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر 2023 والذي يزيد عن 13.3 مليون برميل يوميا حتى فبراير 2025.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة أيضا توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي في 2024 بمقدار 120 ألف برميل يوميا إلى 170 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يوميا.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزون النفط في وقت لاحق الأربعاء. ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي مع تعافي الإنتاج من موجة باردة وبدء أعمال الصيانة في مصافي التكرير.

وفي هذه الأثناء، جهز وسطاء أميركيون وقطريون ومصريون حملة دبلوماسية لتجاوز الخلافات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بخصوص هدنة في غزة بعدما سلمت الحركة ردها على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في القطاع والذي سيتضمن أيضا إطلاق سراح رهائن.

ويتابع المتعاملون عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر الحيوي والتي عطلت حركة المرور عبر قناة السويس، وهي أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا ويمر عبرها ما يقرب من 12 بالمئة من التجارة العالمية.