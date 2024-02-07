الطاقة الأميركية: زيادة مخزونات النفط الأميركية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

مخزونات النفط الخام

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام ارتفعت 5.5 مليون برميل إلى 427.4 مليون في الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع بأن ترتفع 1.9 مليون.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما هبطت 33 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام تراجع تسعة آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وهبطت معدلات تشغيل المصافي نصف نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات البنزين انخفضت 3.1 مليون برميل إلى 251 مليونا الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة 140 ألفا.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، نزلت 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 127.6 مليون، وذلك مقابل توقعات بانخفاضها مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 1.6 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل

النفط

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 فبراير2024، في ظل التوقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأمريكي مستقرا حتى عام 2025، مما يخفف المخاوف من فائض المعروض.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا ما يعادل 0.5% ليصل إلى 78.97 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتًا أي 0.6% إلى 73.72 دولار .



