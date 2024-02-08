أول قرارات جوميز للاعبى الزمالك بعد وديتى الشباب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الجمعة، بعد خوض مباراتين وديتين اليوم أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 بالنادي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك خاض وديتين اليوم أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 على ملعب النادي، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

أكد أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني استفاد من خوض مباراتين وديتين أمام فريقي الشباب بالنادي مواليد 2003 و2005 خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وقال مجدي في تصريحاته للموقع الرسمي إن الفريق استفاد اليوم من مواجهتي فرق الشباب بالنادي اليوم، وتم مشاهدة جميع اللاعبين من قبل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وأضاف أن الجهاز الفني كان يرغب في مشاهدة جميع اللاعبين اليوم داخل الملعب، مشيرا إلى أن المستوى الفني كان جيد للغاية.

وشدد على أن المدير الفني كان يهدف للوقوف على مستوى لاعبي فرق الشباب بالنادي، موضحا أن الهدف من المباراتين هو تجربة جميع اللاعبين وليس النتيجة.



