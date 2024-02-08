شاهد| "الوفد" ترصد مخالفات المباني في حدائق الأهرام

تقدم عشرات المواطنين من قاطني منطقة حدائق الأهرام، باستغاثة إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة وقف أعمال المباني المخالفة في حدائق الأهرام والتي تهدد أرواح عشرات المواطنين، بالمنطقة التابعة لمحافظة الجيزة.

لقطة من مخالفات البناء

وكان آخر هذه الاستغاثات ما ورد من سكان العقار رقم ٣٤٣ شارع ١٥ أ بحدائق الأهرام والتي جاء فيها أن المقاولين يقومون باستغلال قانون التصالح في المباني وبناء العديد من الأدوار المخالفة والتي تهدد حياة المواطنين.

صورة من المخالفات

نص خطاب الاستغاثة

وحرصًا من الوفد، ننشر نص خطاب الاستغاثة، والذي جاء فيه ما يلي..

وجاء في نص الشكوى ما يلي:

معالي السيد محافظ الجيزة

تحية طيبة وبعد

سبق وتقدمنا لسيادتكم بهذه الشكوى 3 مرات ضد المقاول صاحب العقار رقم 343 شارع (15 أ ) البوابة الأولى بحدائق الأهرام – حي الهرم، لقيامه بالبناء دورين مخالفين أعلى العقار، وتفضلتم بإزالة المباني المخالفات مرتين قبل ذلك.

ولكن المقاول عاد للبناء والمخالفة للمرة الثالثة، ويقوم حاليا بتشوين مواد البناء ووضع حوائط وحواجز حديدية معدة وجاهزة مسبقاً ليسهل عليه وضع سقف خشبي مسبق التجهيز، ليقوم بعد ذلك باستكمال المباني الحقيقية داخل هذه المباني الوهمية

لذا:

كما نرجو من سيادتكم سرعة التدخل لإنقاذ أرواحنا من الموت المحقق والتفضل بـ:

إزالة السور الحديد الذي تم بنائه منذ يومين لأنه أسرع وأسهل وسيلة لاستكمال بناء الدور الثاني المخالف.

التفضل بإصدار تعليماتكم بمصادر أطنان الحديد ومواد البناء المكدسة أعلى العمارة.

التفضل بإصدار تعليماتكم لتنفيذ واستكمال قرار الإزالة لجميع المباني المخالفة القديمة والحديثة، حيث تم إزالة 50% من المباني ومازالت المباني المخالفة موجودة وهو ما يغري المقاول بإعادة المخالفات.

نرجو التفضل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو الأدوار المخالفة التي قام بها المقاول بالمخالفة للقانون والترخيص الصادر له.

لذا: نرجوا من سيادتكم سرعة التدخل ووقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها حماية لحياة أكثر 100 أسرة بالعقارات المجاورة لهذه المخالفات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

أهالي العقار والعقارات المجاورة المتضررين