فوز لاعبي وادي دجلة بـ7 ميداليات ببطولة الجمهورية للشطرنج

حقق أبطال أندية وادى دجلة، إنجازات محلية ودولية في لعبتي الإسكواش والشطرنج، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، ليواصل لاعبو "وادى دجلة" مسيرة التألق وحصد الألقاب، وذلك تتويجًا لجهود الإدارة في اختيار أفضل المواهب الرياضية وتطوير مستواهم، وتشجيعهم للفوز وصعود منصات التتويج.

البداية بفوز أبطال أندية وادى دجلة للشطرنج بـ7 ميداليات متنوعة ببطولة الجمهورية للشطرنج الخاطف والسريع، حققت اللاعبتان ديما علاء، وجنة محمد الميداليتين الذهبية والفضية، على الترتيب، بمنافسات البطولة تحت 18 سنة، وحصد جوري تامر، وأحمد وليد الميداليتين الفضية، والبرونزية بمنافسات تحت 16 سنة، كما فاز اللاعب محمود محمد محمود بالميدالية الفضية بمنافسات تحت 10 سنوات، وتوجت البطلة ريم عبد الرحمن بميداليتين ذهبية بالشطرنج السريع، وفضية بالشطرنج الخاطف بمنافسات تحت 8 سنوات.

في سياق متصل توج الدجلاوي كريم التركي بلقب بطولة Lethbridge ProAm 2024، والتي أقيمت في كندا خلال الفترة من 17 إلى 21 يناير، وشارك فيها 24 لاعب، وبلغت مجموع جوائزها المالية 6,000 دولار.

في نفس الصدد عادت لاعبة أندية وادى دجلة روان العربي إلى قائمة أفضل 10 لاعبات إسكواش في العالم بعد تحقيقها أداء إيجابي في البطولات الكبرى خلال الفترة الماضية آخرها الوصول إلى نصف نهائي بطولة Cincinnati Cup 2024، ليصبح "وادى دجلة" النادي الوحيد في العالم الذي يمتلك 3 لاعبات في القائمة وهن هانيا الحمامي، ونور الطيب، وروان العربي.

وفي سياق آخر يشارك لاعب أندية وادى دجلة لسباحة الزعانف، أحمد إيهاب علي مع منتخب الجامعات المصرية ببطولة العالم للجامعات بكولومبيا.

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