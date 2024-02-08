الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد ‏الجزائري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة شباب ‏بلوزداد التي تقام بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم وتضمن بعض الجوانب البدنية وتقسيمة الكرة التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام سموحة يوم الاثنين الماضي على استاد السلام، اطمأن ‏خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.‏

ومنح المدير الفني مارسيل كولر راحة للفريق أمس، استثنى منها اللاعبين الدوليين الذين خاضوا ‏تدريبات قوية على ملعب التتش وذلك ضمن البرنامج التدريبي، فيما واصل الأهلي تحضيراته ‏اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.‏

شبانة: الأهلى يصرف مكافآت الأجانب بالعملة المحلية

كشف الإعلامي محمد شبانة اتجاه مجلس إدارة النادي الأهلي لصرف مكافآت اللاعبين الأجانب بالفريق بالعملة المحلية، في ظل أزمة توفير العملة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الأهلي تتجه الى ذلك خاصة وانا مرتبات الأجانب شهريا تصل إلى لأكثر من ٧٠٠ ألف دولار شهريا بجانب مخصصات الاجانب باللعبات الاخرى وان ذلك يسرى على المكافآت وليس المرتبات.

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