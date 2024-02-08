تحديد موعد مباراة الهلال وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس عن مواعيد مباريات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، وتم تحديد موعد مباراة الهلال واسباهان الإيراني القادمة.

وتقرر إقامة مباراة الهلال ضد سباهان الايراني يوم 15 فبراير على ملعب نقش جهان في اصفهان وذلك عند الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تقام مباريات إياب دور الـ 16 خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير، بينما تقام مباريات الدور ربع النهائي من 4 إلى 13 مارس.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب المملكة آرينا في الرياض لمتابعة المباراة المرتقبة بين النصر والهلال في نهائي بطولة كأس موسم الرياض المقامة بين الهلال والنصر وإنتر ميامي.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم ..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الهلال في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة ومعلقين مباراة الهلال والنصر ..

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال ضد النصر عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضي علي سعيد الكعبي و مدحت شلبي، كما ستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.