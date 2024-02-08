ترصد لكم بوابة الوفد القنوات الناقلة ومعلقين مباراة الهلال والنصر اليوم في كأس موسم الرياض والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب المملكة آرينا في نهائي البطولة.

فريق النصر بقيادة المدير الفني لويس كاسترو سيخوض مواجهة اليوم ضد الهلال متسلحًا باكتمال صفوف الفريق بعد عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الإصابة، وعودة الأسد السنغال ساديو ماني عقب الانتهاء من مهمته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا.

على الجانب الأخر يتسلح فريق الهلال بعودة النجوم الدوليين واكتمال صفوفه، كما يعتمد المدرب خورخي خيسوس على القوة الضاربة للفريق في مقدمتها النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش وثنائي البوسط روبن نيفيز و سيرجي سافيتش.

ونجح النصر في الفوز على إنتر ميامي الأمريكي بالمباراة الأولى بنتيجة 6-0، ويكفية التعادل في مباراة اليوم لحسم اللقب، بينما فاز الهلال على إنتر ميامي في المباراة الأولى بنتيجة 4-3، وليس أمامه سوى الفوز فقط للتتويج بالبطولة.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم ..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الهلال في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة ومعلقين مباراة الهلال والنصر ..

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال ضد النصر عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضي علي سعيد الكعبي و مدحت شلبي، كما ستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.