تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة النصر اليوم في كأس موسم الرياض

استقر المدير الفني خورخي خيسوس على تشكيل الهلال الأساسي الذي سيخوض به مواجهة اليوم ضد النصر على ملعب المملكة آرينا، في نهائي بطولة كأس موسم الرياض الودية والتي تجمع بين الهلال والنصر وإنتر ميامي.

ويتسلح فريق الهلال بعودة النجوم الدوليين واكتمال صفوفه، كما يعتمد المدرب خورخي خيسوس على القوة الضاربة للفريق في مقدمتها النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش وثنائي البوسط روبن نيفيز و سيرجي سافيتش.

وكان فريق الهلال قد حقق الفوز على إنتر ميامي في المباراة الأولى بنتيجة 4-3، وليس أمامه سوى الفوز فقط في مواجهة اليوم للتتويج بالبطولة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر ..

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبدالحميد – كوليبالي – علي البليهي – رينان لودي

الوسط: روبن نيفيز – مالكوم – سافيتش

الهجوم: ميشايل – ميتروفيتش – سالم الدوسري

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم ..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الهلال في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر ..

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال ضد النصر عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضي علي سعيد الكعبي و مدحت شلبي، كما ستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.