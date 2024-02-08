فهمي: قرارات السيسي إنصاف للمواطن للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن حزمة القرارات الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات اعتبارًا من الشهر المقبل بمثابة إنصاف للمواطن المصري وهي قرارات مهمة للغاية ولها انعكاسات كبيرة وأسعدت جموع المصريين.

التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية

وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن القرارات جاءت لتسهم بشكل سريع في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على معيشة المواطن وكل الشرائح الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الرئيس يشعر دائمًا بالمواطنين ويبذل قصارى جهده للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية.

أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية

وأفاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قرارات الرئيس تعد أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية وجاءت في توقيت مهم للغاية، حيث إن كل الشرائح تأثروا بالغلاء، وبالتالي فإن الرئيس لديه إحساس كبير بالأزمة الاقتصادية العالمية ومدى تأثيرها على المواطنين، على حد قوله.

قرارات الرئيس السيسي

وقد أصدر الرئيس السيسي أمس الأربعاء خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتبارًا من الشهر المقبل والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن.

كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.