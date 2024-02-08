زلطة: قرارات السيسي بشأن زيادة الحماية الاجتماعية تاريخية (فيديو)

قال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس تاريخية، إذ تضم عدد كبير من القرارات تصل إلى 12 قرار متعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور وتعينات للمعلمين والأطباء وزيادة الأجور للمعلمين ورفع المعاشات، وأيضا رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيها إلى 60 ألف جنيها، وغيرهم من القرارات.

الحرب على قطاع غزة

وأضاف “زلطة” خلال حواره لبرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن الدولة المصرية منذ إقرار منظومة الإصلاح الشامل للنظام الاقتصادي في عام 2016، كانت تسير بمعدلات نمو جيدة للغاية، وكان هناك تقدم ملموس في الشارع المصري، ولكن مصر واجهت العديد من التحديات التي أثرت عليها بصورة كبيرة للغاية، كجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد، وبعدها حدوث توترات كبيرة في المنطقة منها الحرب على قطاع غزة والأحداث الجارية في البحر الأحمر.

التحديات العالمية كان لها تأثير على الاقتصاد العالمي

وتابع، أن التحديات العالمية كان لها تأثير على الاقتصاد العالمي وبالتالي الدولة المصرية كونها جزء من العالم، مضيفا: “لولا البرنامج الشامل الذي أطلقته الدولة المصرية في 2016، لم تكن الدولة لتحتمل أيا من التحديات الموجودة حاليا”.