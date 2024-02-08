عاجل
سرقوا سكر الغلابة.. اليوم محاكمة المتهمين في قضية الفساد الكبرى وزارة التموين
الخميس 08 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

زلطة: قرارات السيسي بشأن زيادة الحماية الاجتماعية تاريخية (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس تاريخية، إذ تضم عدد كبير من القرارات تصل إلى 12 قرار متعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور وتعينات للمعلمين والأطباء وزيادة الأجور للمعلمين ورفع المعاشات، وأيضا رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيها إلى 60 ألف جنيها، وغيرهم من القرارات.

txt

وكيل خطة النواب: قرارات السيسي بزيادة الأجور تاريخية (فيديو)

txt

محلية البرلمان: الرئيس السيسي وجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

الحرب على قطاع غزة

وأضاف “زلطة” خلال حواره لبرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن  الدولة المصرية منذ إقرار منظومة الإصلاح الشامل للنظام الاقتصادي في عام 2016، كانت تسير بمعدلات نمو جيدة للغاية، وكان هناك تقدم ملموس في الشارع المصري، ولكن مصر واجهت العديد من التحديات التي أثرت عليها بصورة كبيرة للغاية، كجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد، وبعدها حدوث توترات كبيرة في المنطقة  منها الحرب على قطاع غزة والأحداث الجارية في البحر الأحمر.

التحديات العالمية كان لها تأثير على الاقتصاد العالمي

وتابع، أن التحديات العالمية كان لها تأثير على الاقتصاد العالمي وبالتالي الدولة المصرية كونها جزء من العالم، مضيفا: “لولا البرنامج الشامل الذي أطلقته الدولة المصرية في 2016، لم تكن الدولة لتحتمل أيا من التحديات الموجودة حاليا”.

مواد متعلقة

نجاح الدورة الثامنة من سمبوزيوم الخزف الدولي للشباب

مكتبة الإسكندرية تنعى الشاعر والفنان التشكيلي مجدي نجيب

جهود زراعة الشرقية لحماية محصول القمح من القوارض

إصابة 6 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة – أسيوط

الجريدة الورقية