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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة الأطباء تثمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية.. وتناشد السيسي دعم حقوق أعضائها المشروعة

نقيب الأطباء د.
نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي

ثمن نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية د. أسامه عبد الحي، حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل، بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

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وأكد د. أسامه عبد الحي، أن النقابة إذ تثمن هذه الخطوة، فإنها تأمل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يوجه بتعديل هياكل الأجور للأطباء وزيادتها أسوة بنظام التأمين الصحى الشامل، وزيادة معاشات الأطباء وإقرار صندوق المعاش التكميلي.

وأضاف نقيب الأطباء: “نأمل من الرئيس السيسي أن يدعم حقوق الأطباء المشروعة، ويوجه بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، وتفعيل شرطة تأمين المنشآت الصحية، وإزالة مشكلات ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة المعقدة والباهظة التكاليف”.

نقيب الأطباء  د. أسامه عبد الحي

وتابع: "نأمل من الرئيس السيسي أن يوجه الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 14، لضمان حصول الأطباء على حقهم فى الإجازات الاعتيادية دون أن تتأثر مستحقاتهم المالية فى الحافز الإضافي، وتفعيل نظام التفرغ الدراسي وإتاحة فرص التدريب والتعليم المستمر وأن تتحمل جهات العمل مصروفات الدراسات العليا.

توجيهات الرئيس السيسي

يذكر أن توجيهات الرئيس السيسي، تضمنت تخصيص 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

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