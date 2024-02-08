"فك شفرة التاريخ" في كلية التكنولوجية الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة الثلاثاء

تنظم كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب برعاية الدكتور أيمن دياب عميد الكلية عن انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثاني تحت عنوان "فك شفرة التاريخ"Decoding the Past; The 2nd International Symposium".

ويأتي مؤتمر جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة بالشراكة مع اتحاد الآثاريين المصريين والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة وشركاء دوليين آخرين من المؤسسات المهتمة بحفظ التراث والذي يعد واحدًا من الفعاليات البارزة في عالم البحث العلمي والتكنولوجيا.

وسوف يشارك في مؤتمر فك شفرة التاريخ محاضرين رئيسيين من مصر وسويسرا والمملكة العربية السعودية وإيطاليا واليابان وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية.

تفاصيل مؤتمر فك شفرة التاريخ

وأعلنت الدكتورة رانيا ممتاز ، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر انه سوف يقام المؤتمر يوم الثلاثاء المقبل 13 فبراير 2024، والذي سيتم فيه استضافة نخبة من العلماء المتميزين في مجال علوم الآثار والتكنولوجيا الحيوية، وسوف يشمل المؤتمر تغطية شاملة لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مجال علوم الآثار والتراث للحضارات القديمة، مع التركيز على التفاعل بين العلوم المختلفة لإزاحة النقاب عن الغاز الحضارة المصرية القديمة والحضارات المختلفة.

ويهدف المؤتمر إلى تسهيل التعاون بين الخبراء الدوليين ويشمل مواضيع مثل الباليوباثولوجيا، والجينوميات القديمة، والنظائر، والبروتيوميات القديمة، وعلوم الفلك القديم، علم الصخور والمعادن، وعلم الآثار الجزيئي، والنانو تكنولوجي واستكشاف أدوارها في استعادة وحفظ وحماية وصيانة التراث الثقافي العالمي.

وبالتعاون مع اتحاد الآثاريين المصريين، سيقام متحف يضم ١٢ آلة موسيقية مصرية قديمة، حيث سيتم استعراض تاريخها الهيروغليفي واستخداماتها الفريدة ومواقع اكتشافها وفي إضافة مميزة سيقام أيضاً معرضا للحرف التقليدية ومنتجات من التراث المصري للفنانة مافي عمرو شعراوي مسؤولة النشاط الثقافي في اتحاد الآثاريين المصريين.

كما سيتم تنظيم معرض للوحات الفن التشكيلي (الفنون والمعاصرة) للفنانة داليا ناجح.

ويتخلل اللقاء عزف حي على آلة الهارب المصرية للفنانة ياسمين الحربي وهي من أوائل العازفات التي عملت علي إعادة صناعة الهارب ذات الأصول المصرية. وفي بداية عام ٢٠٠٤ قدمت أول ٨ آلات هارب من صناعتها الخالصة كمبادرة أدت إلى انتشار آلة الهارب مما دفع العديد من الدول الغربية والعربية لتكريمها كسيدة مصرية مبدعة وقائدة لفرقتها.