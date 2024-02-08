ختام دورة التربية العسكرية لطلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية

اختتمت اليوم الخميس فاعليات الدورة الأولى للتربية العسكرية لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والتي عقدت خلال الفترة من 27 يناير وحتى 8 فبراير. وشارك فيها نحو 130 طالب ونظمتها إدارة التربية العسكرية بالجامعة بإشراف العقيد فادي نبيل.

وكانت الدورة أقيمت تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.وبإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وتهدف دورات التربية العسكرية تهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات المصرية، من خلال سلسلة من الندوات التوعوية، فضلاً عن توعية الطلاب وتعريفهم بدور القوات المسلحة في أعمال التنمية داخل الدولة، بالإضافة إلى تأهيل الطالب بدنياً ونفسياً استعدادا للانخراط في الخدمة الوطنية، طبقاً للمراحل التجنيدية المختلفة، تعريف الطلاب بأهمية دراسة التاريخ العسكري، تهيئة الطالب للتأقلم على الحياة العسكرية، تنمية روح الفريق، والعمل الجماعي في مراحل التعليم الأولى والعروض العسكرية.