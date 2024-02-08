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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عمرو دوارة: "قمر الغجر" حققت مائة ألف جنيه خلال شهر

مسرحية قمر الغجر
مسرحية قمر الغجر

قال الدكتور عمرو دوارة المخرج المسرحي، أن أوبريت "قمر الغجر"الذي يقدم على مسرح البالون، حقق نجاحا قويا، وحظي بالإقبال الجماهيري بشهادة شباك التذاكر التي لا تكذب، والتى تعد مقياسا كبيرا والأكثر دقة، مؤكدا أن إجمالي الإيرادات خلال الشهر الأول قاربت من مائة ألف جنيه.

وأوضح أن الأقبال الجماهيري التى لاقته مسرحية " قمر الغجر" جاء على عكس جميع التوقعات، وذلك نظرا لتضافر ثلاثة عوامل تعد عوامل طاردة للجمهوروهي امتحانات نصف العام والمناخ القاسي والإنخفاض الشديد في درجات الحرارة، ثم مباريات كأس الأمم الأفريقية والتي يشارك بها منتخب مصر، وبرغم من ذلك حظى العرض بالإقبال الجماهيري.

وأكد أن العرض أصبح هو في حد ذاته بأغانيه واستعراضاته وبالجمهور الذي شاهده أهم وسائل الدعاية وأكثر عناصر الجذب، لأفتا أن النجاح الجماهيري لأي عمل فني لا يمكن تحقيقه عن طريق الدعاية أو التسويق فقط، بل يجب قبل هذا وذاك أن يتضمن العمل الفني في حد ذاته عناصر نجاحه بتكامل مفرداته وارتقاء مستواه الفني.

واستكمل مناشدا كمؤلف ومخرج، جميع المشاركين في أوبريت "قمر الغجر" باستمرار العطاء واستكمال النجاح الذي تحقق، لافتا إلى أن النجمة الجميلة ميرنا وليد، حققت نجاحا قويا، مطالبا إياها بإعادة أمجاد النجمة الشاملة القديرة، نعيمة عاكف على "مسرح البالون"، وذلك حفاظا على جهود شركاء النجاح، الشاعر والملحن أحمد الناصر، ومصمم الاستعراضات محمد زينهم، والمخرج السينمائي ضياء الدين داود، ومصمم الإضاءة أبو بكر الشريف، ومصممة الملابس، الدكتورة مروة عودة، وجميع المشاركين بالعرض الذين بذلوا أقصى طاقاتهم على مدى أكثر من عام، برعاية وإشراف الفنان القدير أحمد الشافعي، وهي الجهود التي ككللها الله بالتوفيق والنجاح الأدبي والجماهيري.

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