انخفاض طفيف بأسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس في الفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن بمحافظة الفيوم اليوم الخميس الموافق 8 فبراير، إنخفاضا طفيفا في الأسعار، لدى الجزارين وأسواق بيع الطيور الحية والمجمدة.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 380 إلى 400 جنيها، مع وجود أكثر من تسعيرة لدى الجزارين في الشارع الواحد، وعدم الإلتزام بتسعيرة واحدة.

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 98 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 7 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 90 جنيه والساسو 115 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 120 جنيها.

إنخفاض طفيف في الأسعار وكيلو البط ب105 جنيها في الفيوم

وفي أسواق الطيور بلغ سعر كيلو الرومي 130 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 125 جنيها والبط المولار بمبلغ 110جنيها والبط البيور والفرنساوي 105 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 200 جنيه، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 107 جنيها وبدون العظم بمبلغ 115جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 90 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 105 جنيها والهياكل 57 جنيها والأجنحة 65 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 120 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب125 جنيها، بينما سجل سعر البيض 135 جنيها للكرتونة.

وأفاد تجار الدواجن البيضاء أن زيادة أسعار الأعلاف تسببت في إرتفاع الأسعار خلال هذه الفترة نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج بمزارع تربية الدواجن، وبدأ تزايد أسعار الدواجن تلقائيا عقب زيادة أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى تحكم العرض والطلب في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع، ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إرتفاعا ملحوظا في الأسبوع الماضي، مما تسبب في إرتفاع أسعار اللحوم والدواجن تلقائيا، بحوالي 30 جنيها في الكيلو الواحد مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.