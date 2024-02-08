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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نادي سينما مكتبة مصر الجديدة يعرض الفيلم التركي"دراي سمر"

الفيلم التركيدراي
الفيلم التركي"دراي سمر"

يعرض نادى السينما في مكتبة مصر الجديدة، فى الخامسة من مساء غد الجمعة، الفيلم التركي (دراي سمر ١٩٦٣).

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن ذلك يأتى من منطلق حرص الجمعية على بناء جسور ثقافية مع مختلف الحضارات والاطلاع على الموروث الثقافي لكل حضارة، مشيرا إلى أن السينما هى إحدى وسائل القوى الناعمة التى  تتأثر وتؤثر فى طائفة كبيرة من المجتمعات.


أشار حلمي، إلى أن الفيلم يتناول قصة مزارع للتبغ ماكر يشرع في تدمير منافسيه عن طريق تحويل المياه المحلية إلى ممتلكاته الخاصة.


ويشار إلى أن الفيلم مناقشة وتعليق الدكتور سامح توفيق وأحمد العرابي.

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