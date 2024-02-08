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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الخميس في البنوك المصرية

العملات العربية
العملات العربية

سعر العملات العربية.. شهدت العملات العربية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في البنوك المصرية والشركات المصرفية، استقرارًا، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي بداية اليوم نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

وفي هذا الصدد تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار العملات العربية، خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

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أسعار العملات العربية اليوم الخميس

الدينار الكويتي

سجل سعر الريال السعودي ثابتًا في البنوك  المصرية اليوم عند مستوى 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية

 

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي بداية اليوم نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

 

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه

 

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.75 جنيه للشراء، و82.11 جنيه للبيع.

 

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، 80.42 جنيه للبيع.

 

وسجل متوسط سعر صرف الدينار الأردني، مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.70 جنيه للبيع.

 

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