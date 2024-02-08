الأولمبياد الخاص الدولي يهنئ مصر بفوزها في قرعة الألعاب الشتوية ب6 لاعبين

هنأ المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي الأولمبياد الخاص المصري بفوز 6 لاعبين يالمشاركة في 3 رياضات في الألعاب العالمية الشتوية التي ستقام بمدينة تورينو الإيطالية في الفترة من 8 وحتى 16 مارس 2025، وذلك خلال القرعة التي شهدها مكتب الاعلام وتطوير الشراكة بمدينه دبي الإعلامية بدولة الإمارات العربية على هامش اجتماعات الرئاسة الإقليمية المنعقدة بدبى.

وحرص الرئيس الإقليمي على تهنئة مصر بعدما شهدت القرعة منافسة شديدة بين برامج المنطقة لفوز لاعبيها بأحد البطاقات في الرياضات التي تشهدها الألعاب وتشارك فيها برامج المنطقة وهى التزلج عبر الضاحية ، التزلج السريع، الجري على الثلوج، رياضة الرقص، التزلج الفني، واللعبة الجماعية الفوربول.

وكانت مصر قد فازت من خلال القرعة العلنية بستة لاعبين في 3 رياضات لاعب ولاعبة في التزلج عبر الضاحية، لاعب ولاعبة في رياضة الرقص والتي تشارك فيها مصر لأول، لاعب ولاعبة في الجري على الثلوج، وكانت آخر ميداليات حققتها مصر في الألعاب العالمية الشتوية بالنمسا 2017 بالفوز بـ 5 ميداليات متنوعة وحظي منتخب مصر بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش مؤتمر الشباب الثالث الذي اقيم بالإسماعيلية 2017،

قام بالتنسيق والإعداد لإجراء القرعة وبحضور أعضاء الرئاسة الإقليمية د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب ود. شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات، وأقيمت القرعة بشكل علني حيث تم بثها عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة وبحضور ممثلي عن برامج المنطقة.

وكان الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي وأعضاء الرئاسة الإقليمية قد قاموا بزيارة للأولمبياد الخاص الإماراتي والتي تمت بمجلس دبي الرياضي ولقائه بسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وطلال الهاشمي المدير الوطني للبرنامج الإماراتي ،وفاطمة إبراهيم المسلمي مديرة الاستراتيجية والمشاريع، والهيكل التنظيمي للبرنامج الإماراتي، واستمع الى شرح مفصل حول ما تم من منجزات في الفترة من 2019 وحتى 2023 ، وتم خلال الزيارة تكريم الرئيس الإقليمي بدرع قدمه له لاعبو الاولمبياد الخاص الإماراتي وفى نهاية الزيارة تم التقاط الصور التذكارية .