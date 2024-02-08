أسعار العملات العربية والأوروبية مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار العملات.. شهدت أسعار العملات العربية والاوروبية خلال فترة التداولات الصباحية اليوم الخميس في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، استقرارًا، وثبت متوسط سعر الدولار في البنك المركزي عند 30.96 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

وبلغ سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بداية اليوم نحو 30.95 جنيه للبيع، مقابل 30.90 جنيه للشراء.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات اليوم الخميس في البنوك المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تهم متابعيها للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على ساحة العملات، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات اليوم الخميس في البنوك

الريال السعودي

وثبت سعر اليورو اليوم عند 33.19 جنيه للشراء، و33.34 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري

وسجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 38.92 جنيه للشراء، 39.10 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.32 جنيه للشراء، و35.48 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.81 جنيه للشراء، و20.90 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.11 جنيه للشراء، و20.20 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

وظل سعر الريال السعودي ثابتًا في البنوك المصرية اليوم عند مستوى 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي بداية اليوم نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.75 جنيه للشراء، و82.11 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، 80.42 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدينار الأردني، مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.70 جنيه للبيع.