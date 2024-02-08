السلطات التركية تعلن عن القبض على 147 شخصًا لانتمائهم لـ "داعش"

كشف وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، عن القبض على 147 شخصا مشتبها بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح كايا في منشور له على صفحته في منصة "إكس" أنه تم القبض على المشتبه بهم خلال حملات أمنية شملت 33 ولاية تركية ضمن عملية أطلق عليها كهرمانلار أبطال-49.

وكانت السلطات التركية أعلنت قبل يومين اعتقال 33 شخصا ضمن حملة أمنية نفذها جهاز الاستخبارات، وتشمل 46 شخصا اعتبروا "متورطين في أنشطة تجسس" لصالح الموساد الإسرائيلي ضد مواطنين أجانب يقيمون في تركيا.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن توقيف 42 شخصا مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش خلال عمليات أمنية في عدة ولايات بالبلاد.

وأفاد علي يرلي كايا وزير الداخلية التركي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس بأنه "تم توقيف 34 مشتبها أجنبيا على علاقة بتنظيم داعش بينهم أسماء مدرجة على قائمة المطلوبين الحمراء، وذلك في إطار عملية القفص - 35 التي نفذتها السلطات الأمنية".

وأضاف يرلي كايا أن بلاده "تواصل مطاردة شبكات الإرهاب والجرائم المنظمة والمتعاونين معها".

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن فرق الأمن تمكنت من توقيف 8 أشخاص بتهمة الانتماء لتنظيم داعش في مداهمات أمنية متزامنة في 7 ولايات مختلفة.

وأدرجت تركيا تنظيم داعش على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته، أو نسب إليه، تنفيذ هجمات في الفترة من عام 2015 إلى مطلع عام 2017، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وكثفت السلطات التركية العمليات الأمنية لمكافحة تنظيم داعش، وعناصر حزب العمال الكردستاني بي كا كا، في الأسابيع القليلة الماضية في أعقاب تفجير استهدف مدخل مديرية الأمن العام في العاصمة التركية أنقرة، في الأول من أكتوبر الماضي، وأوقع إصابات.