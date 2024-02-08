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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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باحث سياسي: هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر لها تداعيات خطيرة على اقتصاد العالم

الحوثيين
الحوثيين

قال أحمد محارم، كاتب وباحث سياسي، إن تصريحات إيران دائما تشير إلى عدم مسئوليتها عن الأزمة الإقليمية سواء في جنوب لبنان أو سوريا أو العراق أو البحر الأحمر واليمن، مشيرا إلى أن الخطورة الحالية تتمثل في الفصائل أو الحركات الإسلامية بغض النظر عن مفهومها، ، إذ إنها من الممكن أن تكن مرتبطة بمفهوم ليس له علاقة بالدولة.

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جماعات الحوثيين لا تمثل دولة اليمن

وأضاف “محارم” خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية” أن جماعات الحوثيين لا تمثل تقريبا دولة اليمن، وزيادة الهجمات على جماعة الحوثي من قبل بريطانيا أو أمريكا يشكل خطرا كبيرا، لافتا إلى أن ما حدث في العراق يعد تهديدا للأمن القومي بها.

15% من تجارة العالم تمر عبر البحر الأحمر

وتابع، أن الأحداث الجارية في البحر الأحمر تشكل قلقا كبيرا كونها مستقبل التجارة في العالم، إذ إن 15% من تجارة العالم تمر من هذا المكان، وبالتالي يتضرر الجميع، مشيرا إلى أن تصرفات جماعة الحوثي باليمن تنطلق من مفهوم الدفاع عن أهالي قطاع غزة ومحاولة إيقاف الحرب عليها، موضحا أن  هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لها تداعيات خطيرة على اقتصاد العالم.

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