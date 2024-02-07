المعز علي يدخل تاريخ كأس آسيا بعد هدفه في شباك إيران

تمكن المعز علي مهاجم منتخب قطر، من دخول تاريخ بطولة كأس آسيا 2023 بعد الهدف الذي أحرزه ضد منتخب إيران في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.

وحجز منتخب قطر بشكل رسمي بطاقة التأهل إلي نهائي كأس آسيا، بعد مباراة ماراثونية مع نظيره منتخب إيران انتهت بنتيجة 3-2.

وأصبح المعز علي مهاجم منتخب قطر الهداف التاريخي الثاني لبطولة كأس آسيا، بعدما وصل للهدف رقم 11 منفردًا في المركز الثاني.

ويفصل المعز علي 3 أهداف عن الهداف التاريخي لكأس آسيا علي دائي أسطورة إيران بـ 14 هدفًا.

موعد مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

ومن المقرر أن تقام مباراة قطر ضد الأردن يوم السبت المقبل على ملعب استاد لوسيل، في نهائي البطولة، وستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.