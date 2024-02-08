بعد القبض عليها..دنيا بطمة تطلب الدعاء لها (صور)

فوجئ متابعين الفنانة المغربية “دنيا بطمة، بمنشور جديد يطُالب بالدعاء لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” بعد القبض عليها.

دنيا بطمة تطلب الدعاء:

أتضح بعد ذلك أن المسؤول عن حسابات “دينا بطمة” على السوشيال ميديا يتفاعل مع الحملة الداعمة التي أطلقها المتابعين للدعاء لها والدفاع عنها.

حيث تم نشر صورة للفنانة المغربية “دنيا بطمة” وعلق عليها قائلاً:" "اللهم لا رب لي سواك اسألك حاجتي ولا قادر على قضاء حاجتي الا انت ففرج عن اختي وانصرها واستجب لدعائي انك انت القريب المجيب لا حول ولا قوة الا بك حسبي الله ونعم الوكيل".

نشر مؤخرًا صورة لـ “دنيا بطمة” مع دعاء لها قائلاً:" اللهم انصرها وخفف همها يارب العالمين وارزقها الصبر يا الله"، تحت هاشتاغ "كلنا دنيا بطمة".

علق المتابعين الداعمين لها على المنشور بحماس، بالدعاء لها بالفرج القريب والعودة لـ عائلتها وأولادها.

القبض على دنيا بطمة:

يذُكر أن مؤخرًا تصدرت “دنيا بطمة” تريندات مواقع التواصل الاجتماعى بعد القبض عليها، في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد ظهور تطورات جديدة على قضيتها المتعلقة بحساب “حمزة مون بيبي”.

أن الشرطة القضائية بمراكش انتقلت إلى مدينة الدار البيضاء للقبض على “دنيا بطمة” من أجل تنفيذ العقوبة الصادرة في حقها.

دنيا بطمة

حيث يذكر أن المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت عام 2020 حكمًا بالسجن لمدة عام ضد “دنيا بطمة”، ورفضت غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط، طلب النقض الذي قدمه فريق الدفاع عنها للطعن في حكم السجن بقضية “حمزة مون بيبي” التي هزت الرأي العام المغربي أواخر سنة 2019.

نشرت “دنيا بطمة” منذ فترة مقطع فيديو لها ظهرت خلاله وهي منهارة من البكاء ، مشيرة إلى أنها تتعرض لمؤامرة قائلة:" أنا أتعرض لمؤامرة كبيرة، ولكن الله فوق يعلم، لن أتحدث عن التفاصيل، ولكن الله فوق، وسيأخذ حقي.. ستكشف الحقائق مع مرور الوقت، وستكتشفون أشياء كثيرة، عن خبث بعض الناس الذين يحفرون لك ويخونونك، ولكن الحمد لله.. حاولت ألا أبكي، ولكن لم أستطع، فأنا إنسانة".

قضية حمزة مون بيبي:

وبدأت قضية "حمزة مون بيبي" قبل سنوات قليلة، حينما أنشأ شخص مجهول الهوية حسابًا على تطبيق "سناب شات"، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، لفضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال أثرياء، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، واتّهمت دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة عامًا كاملًا.