التأمينات: لن يتم صرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات إلا بشرط (فيديو)

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إن هناك 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفة 74 مليار جنيه، مضيفاً أن الرئيس السيسي ينحاز دائماً لأصحاب المعاشات.

صرف زيادة المعاشات يحتاج لقانون جديد

ووجه جمال عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته للحماية الإجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن صرف الزيادات لأصحاب المعاشات يحتاج إلى إصدار قانون جديد للسماح بتبكير موعد الزيادة، وجار حاليا إعداد مشروع القانون حتى يتمكن أصحاب المعاشات من صرف الزيادة في شهر مارس

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه في عام 2014 كان يتم صرف 86.5 مليار جنيه لـ لمعاشات ، وفي عام 2023 كان يتم صرف 380 مليار جنيه لـ المعاشات.



وأشار جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي إل ى أن تكلفة الزيادة في المعاشات التأمينية في 2024 يبلغ 66 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه سوف يتم صرف الزيادة المقررة مع معاشات شهر مارس .

ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والتي تتضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وقال "محسب"، إن توجيه الرئيس السيسي الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وبزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس تاريخية وإنسانية تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين ودعم أصحاب المعاشات، وتساهم في توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، مشددا علي أن القيادة السياسية دائماً تشعر بالمواطنين وتبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف أثار الأزمات الاقتصادية العالمية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، موجها الشكر والتحية للرئيس السيسي، وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية.