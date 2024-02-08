ميدو يوجه انتقادات للاعبى الأنديه ويدافع عن حازم إمام

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، لاعبي الكرة في مصر، وذلك بسبب هجوم بعضهم على بعض وانتقادهم لبعض والتشكيك فيما بينهم".

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر قناة "المحور": "لاعيبة الكورة في مصر معظمهم لا يستمتعون بكرة القدم، ونحن الدولة الوحيدة في العالم التي يحدث بها ذلك".

وأكمل: "بعض اللاعبين بيغيروا من بعض، إلا نادرا ولا يتعدوا 5% فقط".

وأكد ميدو على أن لاعبي الكرة في مصر، يتصنعون أنهم أحباب، وفي حال اعتزالهم اللعب، وتبدأ المنافسة في فرص العمل، هنا تبدأ علاقتهم الحقيقة.

وتابع: "حزين على حازم إمام وحالة عدم دفاع المسؤولين داخل اتحاد الكرة عنه بعد الأزمة الأخيرة".

وأتم: "هل يجوز محاسبة حازم إمام على فشل إدارة روي فيتوريا لمباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم، وحازم ليس له ذنب في عقد روي فيتوريا، ولابد من محاسبة اتحاد الكرة".