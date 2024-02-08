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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس مودرن فيوتشر: حسام حسن اختيار موفق لمنتخب مصر

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر أن اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب الوطني قرار صائب وأن المدرب الوطني هو الأنسب للمرحلة الحالية بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق.

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رضا عبد العال: قرار تعيين حسام حسن لتدريب المنتخب تأخر 5 سنوات


وقال وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن حسام حسن اختيار موفق لتدريب المنتخب الوطني وهو ليس غريب على الكرة المصرية ومن أهم نجوم الكرة في السنوات الأخيرة".


وتابع:"لم اتردد في الموافقة على رحيل حسام حسن عن تدريب فريق موردن فيوتشر لتدريب المنتخب الوطني بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا ".

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