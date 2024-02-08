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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبد العال: قرار تعيين حسام حسن لتدريب المنتخب تأخر 5 سنوات

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أشاد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق بقرار تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

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رضا عبد العال: حسام حسن الأفضل لتدريب منتخب مصر

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن قرار تعيين حسام حسن لتدريب المنتخب تأخر 5 سنوات وكان يجب أن يحصل على فرصته كاملة بدلاً من تجارب المدربين الأجانب مع منتخب الفراعنة ".

وأضاف:" أتوقع أن يحقق حسام حسن نجاح كبير مع منتخب مصر لأنه يمتلك الطموح في تحقيق الإنجازات والبطولات القارية ".

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