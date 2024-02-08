نزار الفارس يكشف مفاجأة عن تطورات خلافه مع حورية فرغلي (فيديو)

كشف الإعلامي نزار الفارس، عن تفاصيل تطورات خلافه مع الفنانة حورية فرغلي، موكدا أنه تم الصلح بينهما مؤخرا عقب الخلافات الشديدة بينهما.

وأكد نزار الفارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاصيل”، على فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية نهال طايل، مساء اليوم الأربعاء أنه لا توجد أية خلافات بينهما خلال الفترة الحالية، حتى أنها تواصلت معه أثناء مرضها، وقام بزيارتها إثناء وجوده في مصر.

حورية فرغلي تقبلت اعتذار نزار الفارس

وأشار نزار الفارس إلى أن الفنانة حورية فرغلي تقبلت إعتذاره، وعلاقتهما حاتليا يجمعها الحب والإحترام، موضحا أن مقولة الفنانة حورية فرغلي عن أني بكيت بدل الدموع دم غير صحيحة، وما نقل على لسانها عار تماما من الصحة.

وكشفت الفنانة حورية فرغلي اعتذارها عن عدم المشاركة في فيلم “ديجافو”.

وكتبت حورية فرغلي في منشور لها عبر صفحتها على “فيسبوك” قائلة: "السلام عليكم.. خبر مهم جدًا: باعتذر رسمي عن فيلم (ديجافو) لعدم المصداقية في التعامل".

وكانت خضعت حورية فرغلي لعملية جراحية جديدة في أنفها، بعد إجرائها العديد من العمليات الجراحية التجميلية في الأنف إثر سقوطها من أعلى الحصان قبل بضع سنوات أدى إلى كسر في أنفها.

حورية فرغلي: أصبر فى أشد أوجاعي:

نشرت حورية فرغلي صورة لها في وضع صحي مرهق ومنهك، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، وعلقت قائلةً: "هكذا أنا.. أصبر في أشد أوجاعي، أصمت وفي داخلي ألف وجه، لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي للأبد، يا رب ما يكتب لحد الوجع، آخر عملية اللهم لك الحمد، أصعب وجع إنك تكون لوحدك في الوجع".

وكانت تصدرت بها النجمة حورية فرغلي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلانها عن ارتباطها رسميًا بعد أزمتها الصحية التي مرت بها وخضوعها للعديد من العمليات الجراحية في الأنف.

نشرت فرعلي صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ظهرت من خلالها وهي مرتدية فستانًا أسود قصيرًا، وعلقت عليها قائلة: "وحشتوني" .

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة، وحين سألها أحد المتابعين عن حقيقة ارتباطها قائلًا: "انت مرتبطة؟".

ردت فرغلي قائلة: "للأسف"، مما أثار الجدل والعديد من التساؤلات حول حقيقة ارتباطها، فضلًا عن تمني السعادة لها من جمهورها.