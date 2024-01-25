حورية فرغلي تعلن اعتذراها عن فيلم "ديجافو"

كشفت الفنانة حورية فرغلي اعتذارها عن عدم المشاركة في فيلم ديجافو.

وكتبت حورية فرغلي في منشور لها عبر صفحتها على فيس بوك قائلة: "السلام عليكم.. خبر هام جدا: باعتذر رسمي عن فيلم (( ديجافو )) لعدم المصداقية في التعامل".

وكانت خضعت حورية فرغلي لعملية جراحية جديدة في أنفها، بعد إجرائها العديد من العمليات الجراحية التجميلية في الأنف إثر سقوطها من أعلى الحصان قبل بضعة سنوات أدى إلى كسر في أنفها.

حورية فرغلي: أصبر فى أشد أوجاعي

ونشرت حورية فرغلي صورة لها في وضع صحي مرهق ومنهك، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وعلقت قائلةً: "هكذا أنا.. أصبر في أشد أوجاعي أصمت وفي داخلي ألف وجه لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي للأبد، يارب ما يكتب لحد الوجع يارب، آخر عملية اللهم لك الحمد، أصعب وجع إنك تكون لوحدك في الوجع".

وكانت تصدرت بها النجمة حورية فرغلي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلانها عن ارتباطها رسميًا بعد أزمتها الصحية التي مرت بها وخضوعها للعديد من العمليات الجراحية في الأنف.

حورية فرغلي

نشرت فرعلي صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهرت من خلالها وهي مرتدية فستانًا أسود قصيرًا، وعلقت عليها قائلة: "وحشتوني" .

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة، وحين سألها أحد المتابعين عن حقيقة ارتباطها قائلًا: "انت مرتبطة؟".

ردت فرغلي قائلة: "للأسف"، مما أثار الجدل والعديد من التساؤلات حول حقيقة ارتباطها، فضلًا عن تمني السعادة لها من قبَل جمهورها.