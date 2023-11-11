حورية فرغلي تريند.. والسر: صورة قديمة

انتشرت صورة للنجمة حورية فرغلي عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ أيام، وظن البعض أن النجمة قد أجرت عملية جراحية جديدة في أنفها.

وخرجت النجمة حورية فرغلي عن صمتها لتعلق على الصورة قائلة:"أنا نشرت الصورة دي علشان أبين للناس أنا أد إيه قسيت في العمليات اللي عملتها، ودي كانت من آخر عملية عملتها في أمريكا من ثلاث سنوات".

وأضافت: "حبيت أقول للناس اللي بتقول إني عملت عمليات تجميل جديدة إن ده كان شكلي وقتها، وأنا هوريكم شكلي دلوقتي، فنزلت الصورة دي عشان بيقولوا إني بعمل عمليات تجميل، وأنا والله العظيم ما بعمل حاجة".

حورية فرغلي أثناء أخر عملية جراحية

يذكر أن حورية فرغلي كانت قد أعلنت من خلال حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن تعاقدها على فيلم جديد بعنوان "ديجافو".

وقالت حورية في مقطع فيديو: "وحشتوني بقالي يومين مشفتكوش... أنا طالعة النهاردة أقولكوا أحلى خبر بقالي كتير منبسطش زي النهاردة، أنا لسة ماضية فيلم اسمه "ديجافو" والمخرج عيد العربي والمنتج أيمن فهمي".

وأضافت: "يمكن تستغربوا اشمعنا دلوقتي هدخل سينما، بس أنا كان معروض عليا أعمال سينمائية كتير ولكن مفيهاش جديد، وأنا قدّمت أدوار كتير لكن معملتش الدور دا قبل كده".

حورية فرغلي

وأنهت حورية فرغلي حديثها، مؤكدةً أن دورها في فيلم "ديجافو" سيكون مختلفاً ومن أصعب الأدوار التي ستقدمها.