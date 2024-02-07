ناقد رياضي: الأهلي في حاجة لترميم دفاعه 

قال شريف يسري، الناقد الرياضي، إن المجلس الحالي للنادي الزمالك جاء في وقت قصير للغاية، وهناك تخوف من وقف قيد اللاعيبة مرة أخرى، ولذلك قام النادي بإعداد صفقات كبيرة داخل النادي .

وشدد "يسري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، على ضرورة أن يمتلك مدرب الزمالك شخصية قوية، لأن الزمالك يحتوي على لاعيبة كبار، وإذا لم يمتلك المدرب الشخصية فستحدث أزمة.

ولفت إلى أن النادي الأهلي لديه فريق جيد جدًا، ولكن لديه نقص في قلب الدفاع، معقبًا: "النادي الأهلي في حاجة إلى دفاع بشكل غير طبيعي خلال هذه الفترة".