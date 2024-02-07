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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناقد رياضي: الأهلي في حاجة لترميم دفاعه 

بوابة الوفد الإلكترونية

 

قال شريف يسري، الناقد الرياضي، إن المجلس الحالي للنادي الزمالك جاء في وقت قصير للغاية، وهناك تخوف من وقف قيد اللاعيبة مرة أخرى، ولذلك قام النادي بإعداد صفقات كبيرة داخل النادي .

وشدد "يسري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، على ضرورة أن يمتلك مدرب الزمالك شخصية قوية، لأن الزمالك يحتوي على لاعيبة كبار، وإذا لم يمتلك المدرب الشخصية فستحدث أزمة.

 ولفت إلى أن النادي الأهلي لديه فريق جيد جدًا، ولكن لديه نقص في قلب الدفاع، معقبًا: "النادي الأهلي في حاجة إلى دفاع بشكل غير طبيعي خلال هذه الفترة".

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