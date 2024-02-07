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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كوت ديفوار تتقدم على الكونغو وتضع قدمًا في نهائي أمم أفريقيا

سباستيان هيلير لاعب
سباستيان هيلير لاعب كوت ديفوار

تقدم منتخب كوت ديفوار بالهدف الأول على الكونغو في المباراة المقامة على ملعب الحسن واتارا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

سجل سباستيان هيلير هدف التقدم لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

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كوت ديفوار والكونغو .. التعادل يسيطر على الشوط الأول

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نيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا على حساب جنوب أفريقيا

بدأ منتخب كوت ديفوار المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: يحيى فوفانا.

الدفاع: ويلفريد سينجو، ويلي بولي، إيفان نديكا، جيسلان كونان.

وسط الملعب: سيكو فوفانا، ميشيل سيري، فرانك كيسيه.

الهجوم: ماكس جراديل، سيباستيان هالير، سيمون أدينجرا.

وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة سيتأهل منتخب الأفيال الإيفوارية إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل اليوم على حساب جنوب أفريقيا بركلات الترجيح.

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