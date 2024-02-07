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الأربعاء 07 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كوت ديفوار والكونغو .. التعادل يسيطر على الشوط الأول

كوت ديفوار
كوت ديفوار

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار والكونغو الجارية الآن على ملعب الحسن واتارا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

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تشكيل كوت ديفوار الرسمي لمواجهة الكونغو بنصف نهائي أمم أفريقيا

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أمم أفريقيا.. تشكيل الكونغو المتوقع لمباراة كوت ديفوار

تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة وإهدار الفرص خلال مجريات نصف اللقاء الأول، إلا أن الشباك لم تهتز طوال الـ45 دقيقة الأولى وكان التعادل السلبي سيدًا للموقف.

بدأ منتخب كوت ديفوار المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: يحيى فوفانا.

الدفاع: ويلفريد سينجو، ويلي بولي، إيفان نديكا، جيسلان كونان.

وسط الملعب: سيكو فوفانا، ميشيل سيري، فرانك كيسيه.

الهجوم: ماكس جراديل، سيباستيان هالير، سيمون أدينجرا.

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