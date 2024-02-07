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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا.. تشكيل الكونغو المتوقع لمباراة كوت ديفوار

الكونغو
الكونغو

كشف سابيستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية لمواجهة كوت ديفوار في مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، على ملعب الحسن واتارا.

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وتنطلق أحداث المواجهة المصيرية بين الكونغو وكوت ديفوار، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب الحسن واتارا.
 


تشكيل الكونغو لمواجهة كوت ديفوار:

في حراسة المرمى: ليونيل مباسي.
في خط الدفاع: جيديون كالولو - أرثر ماسواكو - شانيل مبيمبا - ديلان باتوبينسيكا.
في خط الوسط: صامويل موتسامي - شارليس بيكيل - ثيو بونجندا - ميشاك إيليا.
في خط الهجوم: سيدريك باكامبو - يوان ويسا

تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور نصف النهائي، بعدما حقق أول فوز له في النسخة الحالية من المنافسة على حساب نظيره الغيني، بنتيجة 3-1، ليتأهل «الفهود» للمرة الخامسة في تاريخه إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

فيما صعد منتخب كوت ديفوار إلى مباراة نصف النهائي، عقب التغلب على نظيره مالي، بهدفين لهدف، في الدقائق الأخيرة من الأشواط الإضافية؛ حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما سجلوا هدف الفوز في الدقيقة 122 من الشوط الإضافي الثاني.
 

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الجريدة الورقية