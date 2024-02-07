حقق فريق الاتحاد فوزًا مهمًا على الطائي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مؤجلات الدوري السعودي للمحترفين ليرتقي فريق النمور غلى المركز الخامس بدوري روشن.

سجل النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله هدف التقدم للنمور من ضربة خلفية رائعة في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف النجم الصاعد فيصل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 87 من عمر المباراة وقع النجم البرازيلي رومارينيو على الهدف الثالث لتنتهي المباراة 3-0 ويحسم النمور النقاط الثلاثة.

بهذه النتيجة يرفع فريق الاتحاد رصيده إلى النقطة 31 ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد على الطائي

1 – الهلال .. 53 نقطة

2 – النصر .. 46 نقطة

3 – الأهلي .. 40 نقطة

4 – التعاون .. 34 نقطة

5 – الاتحاد .. 31 نقطة