الاتحاد يضرب الطائي بثلاثية في الدوري السعودي

حقق فريق الاتحاد الفوز على الطائي بثلاثية دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مؤجلات الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

سجل النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله هدف التقدم للنمور من ضربة خلفية رائعة في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف النجم الصاعد فيصل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 87 من عمر المباراة وقع النجم البرازيلي رومارينيو على الهدف الثالث لتنتهي المباراة 3-0 ويحسم النمور النقاط الثلاثة.

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مدالله العليان / حسن كادش / أحمد حجازي / فواز الصقور

الوسط: كانتي / الفرحان / الغامدي

الهجوم: رومارينهو / حمدالله / مروان الصحفي

بهذه النتيجة يرفع فريق الاتحاد رصيده إلى النقطة 31 ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.