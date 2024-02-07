الاتحاد السعودي يعلن رحيل جروهي و كورنادو

أعلن نادي الاتحاد السعودي رحيل الثنائي البرازيلي إيجور كورنادو و مارسيلو جروهي، في طار خطة الإدارة لإعادة هيكلة الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية.

وجاء رحيل الحارس جروهي بعد 5 سنوات قضاها بين جدران قلعة النمور حقق خلالها العديد من الألقاب وحكم الكثير من الأرقام، بينما لعب كورنادو موسمان بقميص النمور.

الاتحاد يضرب الطائي بثلاثية في الدوري السعودي

وحقق فريق الاتحاد الفوز على الطائي بثلاثية دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ضمن مؤجلات الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

سجل النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله هدف التقدم للنمور من ضربة خلفية رائعة في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف النجم الصاعد فيصل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 87 من عمر المباراة وقع النجم البرازيلي رومارينيو على الهدف الثالث لتنتهي المباراة 3-0 ويحسم النمور النقاط الثلاثة.

بهذه النتيجة يرفع فريق الاتحاد رصيده إلى النقطة 31 ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.