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الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الإسراء والمعراج آية أعجزت الكفار وأثبتت صدق النبي وثباته.. فيديو

قبة الصخرة حيث عرج
قبة الصخرة حيث عرج النبي للسماوات العلى

أجاب الدكتور عبد الراضى عبدالمحسن، العميد السابق لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، على سؤال هل الإسراء والمعراج معجزة. 

وقال، خلال احتفالية قناة الناس، بذكرى الإسراء والمعراج، اليوم الأربعاء: "القرآن الكريم لم يذكر لفظ معجزة، وإنما يستخدم لفظ آية للتعبير عن المعجزة، فهى علامة على أمرين، وهما دليل على الألوهية وعلى صدق ما يدعيه النبي".

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 وأضاف: "وبما أنها آية فانها لا تتصادم مع العقل، وهذه الآيات علمناها وأخبرنا فيها في القرآن الكريم، وصحة نسبته إلى الله، من عدة جهات الأولى تحدى النبي للكفار بأن يأتوا بمثل هذا القرآن حتى لو بآية فلم يستطيعوا، وكذلك صدق ما جاء فيه".

وأوضح: “هذه المعجزات يجب أن يستقبلها الناس، بما استقبلوا الإيمان بالله، لأن المعجزات فيها كثير من الغيب، ويجريها الله على يد الأنبياء”.

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