الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الإسراء والمعراج.. سبب شق صدر النبي قبل الرحلة وكيفية صلاته بالأنبياء

قبة الصخرة حيث عرج
قبة الصخرة حيث عرج النبي للسماوات العلى

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إنه قبل رحلة الإسراء والمعراج شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ليتأهل لاستقبال أنوار الله، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد وصل من ملكوت الله، ما لا لم يصل له بشر. 


وتابع، خلال احتفالية قناة الناس، بذكرى الإسراء والمعراج، اليوم الأربعاء: "لابد أن يتأهل جسد سيدنا النبي محمد،  صلى الله عليه وسلم لهذه الرحلة، ويكون كامل بكل الطهارة القلبية والجسدية". 

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محافظ الجيزة يشهد احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد عبداللطيف بأبوالنمرس

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افتتاح مسجد الفردوس بمدينة الزقازيق خلال احتفالية ذكرى الإسراء والمعراج


وأضاف: "حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم،  وقعت أكثر من مرة قبل ذلك".

كيفية صلاة النبي بالانبياء

فيما قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن بعض الناس يسال كيف صلى  سيدنا النبي محمد صلى الله علبه وسلم إماما بالأنبياء قبل فرض الصلاة، لافتا إلى أنه كان هناك صلاة قبل سيدنا النبي. 


وتابع: "البعض قال إن الصلاة كانت موجودة ركعتين صباحا وركعتين مساء، وهذه كانت موجودة فى الأمم السابقة بالركوع والسجود".

وأضاف: "البعض قال ان الصلاة كانت دعاء وذكر، لكن هنا الأمر يختلف فسيدنا النبي صلى بهم إماما، والصلاة بالركوع والسجود كانت موجودة من قبل ذلك".

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