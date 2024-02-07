محمد يوسف: كيف أعمل مساعداً لمدير فني مشواري التدريبي أفضل منه

شهدت الساعات الأخيرة الكثير من الأقاويل حول دور محمد يوسف مع المنتخب الوطني عقب إختيار حسام حسن مديرا فنياً ، ثم تحول الكلام إلي إصرار حسام علي العمل مع جهاز يختاره بالكامل.



وفي إتصال تليفوني مع الكابتن محمد يوسف سألناه عن حقيقة الأمر ؟ وموقفه من اختيار الجبلاية له مع التأكيد علي وجود مدير فني أجنبي ثم مفاجأة إختيار حسام حسن؟.

في البداية أكد يوسف أن مجلس إدارة الإتحاد أجتمع معه يوم الأحد الماضي عقب صدور قرار تعينه مدرباً عاماً للمنتخب الوطني وتم الإتفاق معه علي كافة الأمور الخاصة بالمنتخب والاستعدادات للدورة الودية بالإمارات خلال شهر مارس القادم وموعد معسكر المنتخب واستدعاء اللاعبين مع التأكيد علي وجود إتصالات مع عدد من المدربين الأجانب الكبار لتولي مهمة المدير الفني.

واضاف يوسف في اليوم التالي بدأت شائعات حول ترشيح حسام حسن لتولي مهمة المدير الفني و فضلت الإنتظار وعدم الكلام مع أي شخص في الاتحاد وأمس الأول الثلاثاء فوجئت بالقرار الرسمي وأن هناك إتفاق بتعليمات صدرت إلي حسام حسن بوجودي ضمن الجهاز الفني مدرباً عاماً وأنه رحب بالأمر ولم يعترض.

وذهبت إلي الإتحاد واجتمعت بهم وابلغوني بالأمر ، ولكنني رفضت الإستمرار.

واستكمل يوسف كلامه بأنه طالب المسؤولين في الإتحاد بالنظر إلي السي في قبل الكلام وتحديد المسؤوليات ، مشيراً إلي أنه حقق الفوز ببطولات مع أكبر الأندية في مصر والشرق الأوسط وفاز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا عام 2013 والسوبر الإفريقي 2014 واقترب من لقب الدوري قبل رحيله ، في المقابل لم يحقق المدير الفني الذي سيعمل معه علي أي بطولات خلال رحلته التدريبية خارجياً أو داخلياً.

وشدد يوسف علي وجود خلافات أخري تمنع عملي في الجهاز الحالي ومنها وجود اختلافات كثيرة في أسلوب العمل وإدارة الأمور لذلك كان من الأفضل الاعتذار عن المهمة.