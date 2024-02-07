سيناريو خيالي.. أمين عمر يلغي هدف نيجيريا الثاني ويهدي جنوب أفريقيا التعادل بضربة جزاء

شهدت مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا الجارية الآن في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا سيناريو خيالي في اللحظات الأخيرة من اللقاء من بطولة الحكم الدولي المصري أمين محمد عمر.

وفي الدقيقة 85 سجل منتخب نيجيريا الهدف الثاني عن طريق النجم فيكتور أوسيمين ليحسم بطاقة التأهل بشكل كبير، إلا أن الحكم المصري أمين عمر كان له رأي أخر، بعدما قرر إلغاء هدف النسور عقب العودة للفار بسبب وجود خطأ على لاعب نيجيريا في الكرة التي سبقتها.

وبعد عودة أمين عمر للفار قرر احتساب ركلة جزاء لمنتخب جنوب أفريقيا بسبب عرقلة لاعب البافانا في منطقة جزاء نيجيريا، والتي منتخب الأولاد هدف التعادل والدخول بالمباراة في الأشواط الإضافية.

بدأ منتخب نيجيريا المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ستانلي نوابيلي.

الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

الوسط: أوساي صامويل– أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

بينما بدأ جنوب أفريقيا المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: موديبا- ماثوبي مافالا- جوميليمو كيكانا- خوليسو موداو.

الوسط: سفيفيلو سيثولي- تيبوهو موكوينا- مورينا.

الهجوم: بيرسي تاو- ثيمبا زواني- إيفيدينس ماكجوبا.

اتجه الفريقين إلى خوض الأشواط الإضافية بعدما حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول بهدف لكل منهما، حيث تقدمت نيجيريا اولا بقدم يام تروست إيكونغ من ضربة جزاء، ثم تعادلت جنوب افريقيا بقدم تيبوهو موكيانا من ضربة جزاء أيضًا.