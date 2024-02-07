أمم أفريقيا.. جنوب أفريقيا تسجل التعادل في نيجيريا وتشعل المباراة

سجل منتخب جنوب افريقيا هدف التعادل في شباك نيجيريا بالمباراة الجارية الآن على ملعب السلام ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم فريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

جاء الهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 88 من عمر المباراة سجلها اللاعب تيبوهو موكيانا.

بدأ منتخب نيجيريا المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ستانلي نوابيلي.

الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

الوسط: أوساي صامويل– أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

بينما بدأ جنوب أفريقيا المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: موديبا- ماثوبي مافالا- جوميليمو كيكانا- خوليسو موداو.

الوسط: سفيفيلو سيثولي- تيبوهو موكوينا- مورينا.

الهجوم: بيرسي تاو- ثيمبا زواني- إيفيدينس ماكجوبا.