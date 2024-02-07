عاجل
رفع تكلفة التأمين في البحر الأحمر لشركات الشحن الأمريكية والبريطانية
الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم مقسوم يحصد إيرادات متوسطة منذ طرحه بالسينمات

فيلم مقسوم
فيلم مقسوم

جمع فيلم مقسوم، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، إيرادات متوسطة وقدرت بـ مليون و750 ألف جنيه منذ طرحه بالسينمات، في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

أبطال فيلم مقسوم في ضيافة لميس الحديدي 


وحل أبطال فيلم مقسوم، ضيوفًا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة»، منذ أيم قليلة، وكشفوا خلال الحلقة كواليس العمل، كما أعربوا عن سعادتهم بنجاحه.


ويشار إلى أن احتفل أبطال فيلم مقسوم، بانطلاق العرض الخاص مؤخرًا، بحضور أبطاله وذلك في إحدى سينمات 6 أكتوبر.

وكانت أطلقت شركة الإنتاج التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل: تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

فيلم مقسوم

قصة وأبطال فيلم مقسوم


من المقرر طرح فيلم "مقسوم" بدور العرض السينمائية خلال موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

أبطال فيلم مقسوم


يشارك في بطولته كل من: النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

txt

هاني شاكر يطلق أغنية "انسى اللي خان"

مواد متعلقة

هاني شاكر يطلق أغنية "انسى اللي خان"

إيرادات فيلم "ليلة العيد" على مدار 14 يوم عرض بالسينما

أبو يطلق الفيديو الدعائي الرسمي لفيلم "السيستم"

بعد بتر ساقه.. أول ظهور لفادي إبراهيم وتفاصيل لحظاته الحرجة

طه دسوقي يكشف تفاصيل تجربته بمرض التوحد في "حالة خاصة"

إجمالي إيرادات فيلم رحلة 404 منذ طرحه بالسينمات

عودة المكسيكي.. أحمد فهمي ينطلق بتصوير أحدث أعماله الفنية

ليلى سلمان عن "جريمة منتصف الليل": يلقي الضوء على قضايا مجتمعية

الجريدة الورقية