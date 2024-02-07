ضبط وإعدام ١٧٠٠ لتر زيت وغلق مصنع غير مرخص بالشرقية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقبي أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة الزقازيق.

جاء ذلك قي إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة .

أسفرت جهود الحملة عن مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنع لتعبئة المواد الغذائية بمدينة الزقازيق، يعمل بدون ترخيص، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، كما تم ضبط ١٢٠٠ لتر زيت لسوء التخزين، وإعدام ٥٠٠ لتر زيت، لوجود تغير في خواصه الطبيعية، وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.