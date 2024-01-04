أسعار النفط تثير القلق بعد ارتفاعها اليوم الخميس

أسعار النفط.. حل عام 2024 بموجة من ارتفاع الأسعار أخرهم زيادة سعر النفط خلال التعاملات الصباحية المبكرة اليوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 بالتزامن مع توقف العمل الكامل بحقل الشرارة في ليبيا أحد أكبر الحقول النفطية في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.42% إلى 78.58 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.55% إلى 73.10 دولار.

فيما ارتفع كلا الخامين القياسيين أمس الأربعاء بنحو 3% عند التسوية في أول ارتفاع منذ خمسة أيام، وشهد الخام الأميركي أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ منتصف نوفمبر2023.

ووفق لوسائل الإعلام الاقتصادية فقد يأتي ارتفاع أسعار النفط وسط زيادة المخاوف من إمدادات الشرق الأوسط في ظل توقف الإنتاج بحقل الشرارة الليبي وتصاعد الأحداث المأسوية في فلسطين بسبب حرب الكيان الصهيوني الإسرائيلي في غزة، بجانب التوترات الأخيرة في لبنان نتيجة قتل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في غارة جوية في بيروت.

ومن جانبها أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن التعاون والحوار داخل تحالف "أوبك+" سيستمر، وذلك بعد أن أعلنت أنغولا عضو أوبك الشهر الماضي أنها ستنسحب من المنظمة، وتم الإعلان عن عقد اجتماع للمجموعة في الأول من فبراير القادم لمراجعة تنفيذ أحدث خفض لإنتاج النفط.