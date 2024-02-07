الأسهم الأمريكية ترتفع في ظل التركيز على أرباح الشركات

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مع صعود ستاندرد آند بورز لمستوى قياسي جديد بفضل صعود أسهم الشركات العملاقة وشركات الرقائق، في حين يقيم المستثمرون أرباح الشركات الكبرى ويترقبون إشارات من صناع السياسات على توقعات خفض أسعار الفائدة.

الأسهم الأمريكية

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الي نحو 92.53 نقطة، او بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.24%، ليصل إلى مستوي 38613.89 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 18.82 نقطة، أي 0.38%، إلى 4973.05 نقطة.

وزاد ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 81.36 نقطة، او بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.52%، ليصل إلى مستوى 15690.35 نقطة.

وتترقب الأسواق أي تلميحات أو تصريحات إضافية من قبل الفيدرالي بشأن مستقبل السياسة النقدية.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إن صناع السياسات من المرجح أن ينتظروا إلى ما بعد شهر مارس لخفض أسعار الفائدة، حيث سعى إلى شرح الأساس المنطقي للبنك المركزي للتخفيضات النهائية لجمهور واسع من الحضور.

الأسهم اليابانية: تراجع مؤشر نيكاي تحت ضغط أسهم التكنولوجيا

الأسهم اليابانية

وأغلق نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية منخفضا بما يصل تسبته نحو 0.11%،ليصل الى مستوى 36119.92 نقطة، في تعاف من تراجع بلغ 0.84%​​في وقت سابق من الجلسة.

تراجع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، متأثرا بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر، لكن مكاسب كبيرة لسهمي تويوتا موتور وميتسوبيشي بفضل توقعات قوية للأرباح والعوائد للمساهمين حدت من الخسائر.